Kar yağdı balık lezzetlendi - Son Dakika
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Kar yağdı balık lezzetlendi

22.12.2021 12:55

Kar yağdı balık lezzetlendiİSTANBUL İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı balığa yaradı özellikle hamsinin tadı daha da lezzetlendi.

Kar yağdı balık lezzetlendi

İSTANBUL İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı balığa yaradı özellikle hamsinin tadı daha da lezzetlendi. Rumeli Feneri'nde denize açılmaya hazırlanan balıkçılar, dün akşam etkili olan kar yağışından sonra balığın lezzetinin arttığını söyledi.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı, balıkçıların da yüzünü güldürdü. Sarıyer Rumeli Feneri'nde ağlarını toplayan balıkçılar denize açılmaya hazırlandı. Karın balığın tadını daha da lezzetlendirdiğini söyleyen Balıkçı Hasan Beşer, "Kar yağdığında balıkların tadında değişiklik tabi ki olur. Yağlanıyorlar, 'hamsinin kulağına kar suyu kaçacak' derler. Balık çelik gibi mermi gibi olur. Yani havaların soğumasıyla balıklar daha lezzetli oluyor" dedi.

Reis Tevrat Yar ise, "Havaların soğumasıyla balık özellikle hamsi daha lezzetli oluyor" diye konuştu.

Kar yağdı balık lezzetlendi
Kar yağdı balık lezzetlendi
Kar yağdı balık lezzetlendi

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Rumeli Feneri, İstanbul, kar, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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