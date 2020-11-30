Kar yağdı dağda mahsur kaldılar - Son Dakika

Şırnak'ta kar yağışı etkili oldu, çoban ve keçi sürüsü dağda mahsur kaldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kavaklı köyünde bir çoban keçi sürüsünü çıkardığı dağda mahsur kaldı. Kar yağışı ve sis nedeniyle uzun süre mahsur kalan çoban keçilerini donmaktan kurtardı. Olay dün Kavaklı köyünde meydana geldi. Kato Dağı eteklerinde bulunan yüksek rakımlı köyde yaşayan Ercan Özdemir adında bir vatandaş keçilerini dağa otlatmak için götürdü. Burada kar yağışına maruz kalan çoban ve keçiler uzun süre mahsur kaldı. Çoban Özdemir, "Keçilerimizi sürekli bu dağda otlatıyoruz. Kış gelmeden son defa götürmüştüm. Yağmur yağıyordu ancak keçiler sürekli dağı çıkınca en zirveye çıktı. Birden kar yağdı ve her taraf beyaza büründü. Keçiler sis yüzünden yolunu bulamadı. Mecbur uzun süre keçilerin başında bekledim. Sonra hepsini aşağı indirdim" dedi.

-İHA-