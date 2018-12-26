Son Dakika Haberleri: Kar Yağdı, Erik Ağacı Çiçek Açtı

Kar Yağdı, Erik Ağacı Çiçek Açtı

1 saat önce

Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan'da son günlerde etkili olan soğuk hava dalgası sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü.

Kar Yağdı, Erik Ağacı Çiçek Açtı, System.String[]
Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan'da son günlerde etkili olan soğuk hava dalgası sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Şehir beyaz örtüyle kaplanırken, çiçeklerini açan ağaçlar kar altında kaldı.

Yurdun bazı bölümlerinde etkili olan soğuk hava dalgası ve kar Büyükorhan'ı beyaza bürüdü. Sabah kalkan vatandaşlar şehrin tamamını örten beyaz örtüyle karşılaşırken, çiçek açan ağaçların üzerindeki karlar seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Meteorolojinin uyardığını ve sabah kalktıklarında ilçenin her yerinin karla kaplı olduğunu dile getiren Sevim Yiğit, "Çiçek açan çiçekler kardan nasibini aldı, inşallah donmaz. Bu yıl rızkımız bol olur. Geçen yıl yaşanan don sebebiyle özellikle meyvecilikle uğraşan üreticilerimiz mağdur olmuştu. İnşallah bu yıl böyle bir olay yaşamayız" diye konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:52 Kaynak: İHA

Bursa, Büyükorhan, Sabah, Güncel
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