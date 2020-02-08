Kar yağdı mücadele geceden başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar yağdı mücadele geceden başladı - Son Dakika

Kar yağdı mücadele geceden başladı

6 saat önce

Kayseri'de kar yağışının yeniden etkili olmasıyla birlikte Talas Belediyesi ekipleri de çalışmalarına hız verdi.

Kar yağdı mücadele geceden başladı, System.String[]

Kayseri'de kar yağışının yeniden etkili olmasıyla birlikte Talas Belediyesi ekipleri de çalışmalarına hız verdi. Özellikle Talas'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışıyla mücadele için Talas Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri aralıksız olarak çalışmalarına devam ediyor.


Talas Belediyesi ekipleri vatandaşların yeniden başlayan kuvvetli kar yağışından olumsuz olarak etkilenmemeleri için 24 saat nöbet tutuyor. Kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte mücadeleye geceden başlayan ekipler kırsal mahalleler başta olmak üzere ana arter ve caddelerde kar temizleme çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri don ve buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Yaya ulaşımını da ihmal etmeyen Talas Belediyesi, kaldırımlar ve özellikle engelli rampalarını kardan temizliyor. Karla mücadele için her an hazır bekleyen Talas Belediyesi ekipleri 8 adet tuzlamalı bıçaklı kamyon, 9 kepçe, 3 greyder ve 3 traktör ile çalışmalarını yürütüyor.


Yoğun kar yağışı ve don olayından oluşabilecek olası bir aksaklıkta vatandaşlar, Talas Belediyesi'nin "Alo 153" ve 0352 437 00 55 numaralı telefonlarını arayabilir. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:02 Kaynak: İHA
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