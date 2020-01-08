Kar yağdı sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi, sokakta ve doğada yaşayan hayvanların kış günlerinde aç kalmamaları için yaşam alanlarına mama ve yem bırakmayı sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, doğada, ormanlık alan ve sokaklarda yaşayan hayvanların aç kalmamaları için yaşam alanlarına yakın noktalara düzenli olarak kuru mama ve yem bırakıldı.

Ekipler ayrıca, ilçedeki lokanta ve fırınlardan topladıkları ekmekleri de doğadaki hayvanlara götürüyor.

Mama dağıtımı sırasında hayvanların sağlık kontrollerini de yapan ekipler, gerekli gördüklerini tedavi için Belediye Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüyor. Burada tedavileri yapılan hayvanlar daha sonra tekrar doğal yaşam alanlarına salınıyor.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye ekipleriyle birlikte, rutin olarak gerçekleştirilen kontrollere katıldı.

"Sokakta ve doğada yaşayan sevimli dostlarımız bizlere Allah'ın emaneti." diyen Oğuz, şunları dile getirdi:

"Belediye olarak dostlarımıza karşı son derece duyarlı davranıyoruz. Yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Onlara düzenli olarak mama ve yem bırakıyoruz. Gerekli sağlık kontrollerini yapıyoruz. Dostlarımıza destek olmak ve yardım etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz."

Yardıma muhtaç ya da bakıma ihtiyacı olan can dostları için gelen talepleri de titizlikle ele aldıklarını ifade eden Oğuz, vatandaşlara da sokak hayvanlarına yardım etmeleri çağrısında bulundu.

Oğuz, vatandaşlardan sokak hayvanları için sokak ve parklara yemek ve mama bırakmalarını tavsiye etti