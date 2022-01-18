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Kar yağdı yollar buz pistine döndü - Son Dakika

Kar yağdı yollar buz pistine döndü

18.01.2022 16:42

- Kar yağdı yollar buz pistine döndü Rampa çıkmaya çalışan araçlar durmakta, yokuş yukarı çıkmaya çalışan araçlar seyir etmekte zorlandı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yollar buz pistine döndü.

- Kar yağdı yollar buz pistine döndü

Rampa çıkmaya çalışan araçlar durmakta, yokuş yukarı çıkmaya çalışan araçlar seyir etmekte zorlandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yollar buz pistine döndü. Rampa aşağıya inmeye çalışan araçlar durmakta, yokuş çıkmaya çalışan araçlar seyir etmekte zorlandı.

İslahiye ilçesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ve etkili olan soğuk hava nedeniyle yollar buz tuttu. Kara hazırlıksız yakalanan araçların sürücüleri trafikte seyir etmekte zonlandı. Rampadan aşağıye seyir eden araçlar durmakta zorlandı. Bazı araçlar buzlanan yolda kayarken, bazıları ise kaza yaparak durabildi. Yokuş yukarı gitmekte olan araçlar ise yolun yarısında kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Yolda kalan araçların yardımına ise çevredeki vatandaşlar yetişti. Araçlar vatandaşların yardımıyla güçlükle seyir etti. İlk kez karda araç kullanmak zorunda kalan acemi sürücülerin yardımına iste usta sürücüler yetişti. Usta sürücüler, acemi sürücülere karlı ve buzlu yolda nasıl seyir etmesi gerektiğini anlattı.

İlçede zaman zaman yolda kalan araçlar ve yaşanan kazalar nedeniyle trafikte kısa süreli aksamalar yaşandı.

Kar yağdı yollar buz pistine döndü
Kar yağdı yollar buz pistine döndü
Kar yağdı yollar buz pistine döndü

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Gaziantep, Tragger, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar yağdı yollar buz pistine döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yağdı yollar buz pistine döndü - Son Dakika
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