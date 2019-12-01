Son Dakika Haberleri: Kar yağdığını duyan tatilciler Uludağ'a akın etti
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Kar yağdığını duyan tatilciler Uludağ'a akın etti

6 saat önce

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da dün geceden itibaren devam eden kar yağışını duyan vatandaşlar Uludağ'a akın etti.

Kar yağdığını duyan tatilciler Uludağ'a akın etti, System.String[]

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da dün geceden itibaren devam eden kar yağışını duyan vatandaşlar Uludağ'a akın etti. Pistlerde kar topu oynayan ve dans eden vatandaşlar, kar yağışını çok özlediklerini belirtti. Öte yandan, Uludağ'da aralıksız devam eden kar yağışı sonucunda kar kalınlığı 15 santimetreye yükseldi.


Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi aralıksız bir şekilde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Uludağ'da kar görmeye hasret kalan vatandaşlar, kar yağış haberini alınca Uludağ'a akın etti. Özel araçları ve dağ yolunu kullanarak gelen tatilciler yollarda biriken karlar nedeniyle zor anlar yaşarken, milli parklar önünde uygulama yapan jandarma ekipleri kar lastiği olamayan vatandaşları geri çevirdi. Sezonun açılmasına sayılı günler kala Uludağ'da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Gezmeye gelen vatandaşlar pistlerin kapalı olması nedeniyle pistlerde kar topu oynayarak fotoğraf çektirdi. Öte yandan, otellerin dolduğu Uludağ'da öğleden önce etkili olan sis ve lodosa aldırmayan tatilciler, öğleden sonra güneşin de çıkmasıyla keyifli bir hafta sonu tatili yaptı.


Uludağ'a tatile gelen Doğukan Aydoğdu, "Sabah haberlerde Uludağ'a kar yağdığını gördüm. Hemen eşyalarımı toplayarak arkadaşlarım ile birlikte Uludağ'a geldim. Karı seviyoruz burada arkadaşlarımla zaman geçirmek çok hoşuma gidiyor. Uludağ çok güzel bir yer herkesi bekliyoruz" dedi. - BURSA

Uludağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:40 Kaynak: İHA
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