Kar Yağışı
1 saat önce
- Belediyenin tuzlama çalışması yapması Yoldaki kar manzaraları Araçların üzerinde biriken kar Bölgedeki illerden Kars ve Ardahan'da sabah erken saatlerde kar yağışı etkili olmaya başladı.
- Belediyenin tuzlama çalışması yapması
Yoldaki kar manzaraları
Araçların üzerinde biriken kar Bölgedeki illerden Kars
ve Ardahan
'da sabah erken saatlerde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kent merkezlerinin yanı sıra yükseklerde de etkisini gösteren kar ve soğuk havanın buzlanmaya yol açması, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu.
Vatandaşlar da yağış nedeniyle araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Karayolları ekipleri ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer, bölgede özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:39 Kaynak: AA
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