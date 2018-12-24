Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı

Kar Yağışı

1 saat önce

- Kar yağışı Yolda yürüyen vatandaşlar Okulda giden öğrenciler Araçlarını temizleyen vatandaşlar Ahlat'ta kar yağışı BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.

- Kar yağışı
Yolda yürüyen vatandaşlar
Okulda giden öğrenciler
Araçlarını temizleyen vatandaşlar Ahlat'ta kar yağışı
BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.
İlçede sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, işlerine ve okula gitmekte olanlar ise zorluk çekti.
Ahlat'ta devam eden kar yağışı halen etkisini sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:39 Kaynak: AA

Ahlat, Kar, Güncel
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