Kar Yağışı
1 saat önce
Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Manisa
'nın Kula
ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İzmir- Ankara
kara yolunda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan kar, tipiye dönüştü. Yağış nedeniyle de ulaşımda bazı aksamalar meydana geldi.
İzmir-Ankara kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla tekrar açılan yolda, trafik akışı kontrollü olarak yapılıyor.
Ekiplerin yolda tuzlama çalışması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:41 Kaynak: AA
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