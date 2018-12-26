Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı

Kar Yağışı

57 dakika önce

- Kar temizliği Kar topu oynayan çocuklar Konya'da etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi beyaza büründü.

- Kar temizliği
Kar topu oynayan çocuklar Konya'da etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi beyaza büründü. Belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Çocuklar yağan karın tadını kartopu oynayarak çıkarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:56 Kaynak: AA

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