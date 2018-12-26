Kar Yağışı
57 dakika önce
- Kar temizliği Kar topu oynayan çocuklar Konya'da etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi beyaza büründü.
- Kar
temizliği
Kar topu oynayan çocuklar Konya
'da etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi beyaza büründü. Belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Çocuklar yağan karın tadını kartopu oynayarak çıkarıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:56 Kaynak: AA
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