Kar Yağışı
14 dakika önce
- Kar yağışından görüntü Karda yürüyen vatandaş Vatandaşlarla röportaj Araçlardan görüntü Yurtta kış MALATYA - Hekimhan ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.
- Kar
yağışından görüntü
Karda yürüyen vatandaş
Vatandaşlarla röportaj
Araçlardan görüntü Yurtta kış
MALATYA - Hekimhan
ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü. Belediye ekipleri yolları açık tutabilmek için karla mücadele çalışmasına başladı.
Öte yandan kar yağışı nedeniyle Malatya- Sivas
kara yolunu kullanan sürücüler, zor anlar yaşadı.
İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde akşam saatlerinde don beklendiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:57 Kaynak: AA
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