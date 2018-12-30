Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı

Kar Yağışı

14 dakika önce

- Kar yağışından görüntü Karda yürüyen vatandaş Vatandaşlarla röportaj Araçlardan görüntü Yurtta kış MALATYA - Hekimhan ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

- Kar yağışından görüntü
Karda yürüyen vatandaş
Vatandaşlarla röportaj
Araçlardan görüntü Yurtta kış
MALATYA - Hekimhan ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü. Belediye ekipleri yolları açık tutabilmek için karla mücadele çalışmasına başladı.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Malatya- Sivas kara yolunu kullanan sürücüler, zor anlar yaşadı.

İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde akşam saatlerinde don beklendiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:57 Kaynak: AA

Malatya, Kar, Güncel
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