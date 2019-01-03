Kar Yağışı
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kar yağışı görüntüleri TEKİRDAĞ - Malkara ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini arttırarak devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kar
yağışı görüntüleri TEKİRDAĞ - Malkara
ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini arttırarak devam ediyor. İlçenin yüksek yerlerinde bulunan köylerine ulaşım sağlanamıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:53 Kaynak: AA
Meteoroloji'nin Kar Uyarısı Sonrası Teyakkuza Geçen İBB Ekipleri Hazırlıklarını Tamamladı
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 2 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
FETÖ İadelerini Görüşmek İçin Türkiye'ye Gelen ABD Heyetiyle Yapılan Toplantı 11 Saat Sürdü
NASA 6,5 Milyar Km Uzaklıktaki Cismin Fotoğraflarını Paylaştı