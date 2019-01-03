Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı

Kar Yağışı

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kar yağışı görüntüleri TEKİRDAĞ - Malkara ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini arttırarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kar yağışı görüntüleri TEKİRDAĞ - Malkara ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini arttırarak devam ediyor. İlçenin yüksek yerlerinde bulunan köylerine ulaşım sağlanamıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:53 Kaynak: AA

Malkara, Kar, Güncel
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