Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı

Kar Yağışı

1 saat önce

- Mevlana Müzesi önünden genel görüntü Kar yağışında özçekim yapan bir aileden görüntüler Fotoğraf çeken vatandaşlar Kar topu oynayan gençlerden görüntü KONYA (AA) – Konya'da etkili olan kar yağışı sonrası bazı vatandaşlar Mevlana Müzesi önünde kar topu oynayıp fotoğraf çektirdi.

- Mevlana Müzesi önünden genel görüntü
Kar yağışında özçekim yapan bir aileden görüntüler
Fotoğraf çeken vatandaşlar
Kar topu oynayan gençlerden görüntü KONYA (AA) – Konya'da etkili olan kar yağışı sonrası bazı vatandaşlar Mevlana Müzesi önünde kar topu oynayıp fotoğraf çektirdi.
Kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı vatandaşlar Mevlana Müzesi önüne geldi.
Bazıları burada fotoğraf çekerken bazıları da kar topu oynadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:27 Kaynak: AA

Konya, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 26 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Sokaktan Topladığı Koli Bağlarından Pazar Çantası Yapıyor

İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi Beşiktaş'ta Buzda Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 14:19:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]