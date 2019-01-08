Kar Yağışı
1 saat önce
- Mevlana Müzesi önünden genel görüntü Kar yağışında özçekim yapan bir aileden görüntüler Fotoğraf çeken vatandaşlar Kar topu oynayan gençlerden görüntü KONYA (AA) – Konya'da etkili olan kar yağışı sonrası bazı vatandaşlar Mevlana Müzesi önünde kar topu oynayıp fotoğraf çektirdi.
- Mevlana
Müzesi önünden genel görüntü Kar
yağışında özçekim yapan bir aileden görüntüler
Fotoğraf çeken vatandaşlar
Kar topu oynayan gençlerden görüntü KONYA (AA) – Konya
'da etkili olan kar yağışı sonrası bazı vatandaşlar Mevlana Müzesi önünde kar topu oynayıp fotoğraf çektirdi.
Kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı vatandaşlar Mevlana Müzesi önüne geldi.
Bazıları burada fotoğraf çekerken bazıları da kar topu oynadı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:27 Kaynak: AA
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