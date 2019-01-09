Kar Yağışı

Yozgat'ta kar hayatı olumsuz etkiledi.

Yozgat'ta kar hayatı olumsuz etkiledi.



Bütün yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar Yozgat'ta da etkisini sürdürüyor.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar tatil olurken, kar 365 köy yolunu da ulaşıma kapadı.



Karla mücadele çalışmasını sürdüren karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.



Vatandaşlardan Ertuğrul Karaaslan, uzun bir süredir bu şekilde kar yağışının olmadığını anlatarak, "Çok iyi kar yağdı. Toprak suyunu aldı. Yaklaşık 15 yıldır bu şekilde yoğun kar yağışı olmamıştı." diye konuştu.



-Yozgat belediyesinden süt ikramı



Yozgat Belediyesi Aşevi tarafından sabah üniversiteye giden üniversite öğrencileri ve vatandaşlara sıcak süt ikramında bulundu.



Belediye otobüsünü beklerken süt için Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi Muhammet Sönmez, yapılan ikramdan dolayı belediyeye teşekkür etti.



Yapılan ikramın Yozgat'ın soğuk havasında içini ısıttığını ifade eden Sönmez, Hava eksi 5-6 derecelerde, yapılan ikram da bizim için iyi oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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