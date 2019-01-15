Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı

Kar Yağışı

6 dakika önce

Bilecik'i, Yenişehir ilçesi üzerinden Bursa'ya bağlayan kara yolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Bilecik'i, Yenişehir ilçesi üzerinden Bursa'ya bağlayan kara yolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bilecik'te öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Bilecik-Yenişehir kara yolunda çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekti, bazıları yoldan çıktı.

Jandarma ekipleri, Kepirler köyü mevkisinde araçları beklettiği için burada uzun kuyruklar oluştu.

Bilecik'ten Bursa istikametine seyreden büyük araçların geçişine izin verilmezken kar lastiği ve zinciri olan otomobiller kontrollü ilerliyor.

Karayolları ve trafik ekipleri, kar yağışı nedeniyle zaman zaman kapanan Bozüyük-Eskişehir, Bozüyük-Kütahya ve Bozüyük-Bursa kara yollarını da açık tutmak için yoğun çaba harcıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:26 Kaynak: AA

Bursa, Yenişehir, Bilecik, Kar, Güncel
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