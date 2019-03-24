Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı

Kar Yağışı

3 dakika önce

- Kar yağışından görüntü Şehir merkezinden görüntü ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yağmaya başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

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- Kar yağışından görüntü
Şehir merkezinden görüntü ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yağmaya başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:36 Kaynak: AA

Kahta, Adıyaman, Kar, Güncel
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