Kar Yağışı
3 dakika önce
- Kar yağışından görüntü Şehir merkezinden görüntü ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yağmaya başlayan kar, etkisini sürdürüyor.
- Kar yağışından görüntü
Şehir merkezinden görüntü ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yağmaya başlayan kar, etkisini sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:36 Kaynak: AA
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