Kar Yağışı
17 dakika önce
- Kar yağışından detaylar BİTLİS - Bitlis'te sabah saatlerinden bu yana etkili sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
- Kar
yağışından detaylar BİTLİS - Bitlis
'te sabah saatlerinden bu yana etkili sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:31 Kaynak: AA
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