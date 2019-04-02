Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı

Kar Yağışı

17 dakika önce

- Kar yağışından detaylar BİTLİS - Bitlis'te sabah saatlerinden bu yana etkili sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

- Kar yağışından detaylar BİTLİS - Bitlis'te sabah saatlerinden bu yana etkili sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:31 Kaynak: AA

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