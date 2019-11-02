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Kar yağışı

6 saat önce

Karla kaplı yerler Araçların ve evlerin beyaza bürünmesi Çocukların kar topu oynamaları AĞRI - Türkiye'de en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Ağrı'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Karla kaplı yerler

Araçların ve evlerin beyaza bürünmesi

Çocukların kar topu oynamaları AĞRI - Türkiye'de en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Ağrı'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabahın erken saatlerine etkisini artıran ve köylerde yer yer 10 santimetre kalınlığı bulan kar yağışı nedeniyle araçlar, evlerin çatıları ile ağaçlar beyaza büründü. Bazı çocuklar kar yağışını fırsat bilerek kar topu oynadı.

Kar yağışı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:43 Kaynak: AA
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