Kar yağışı
6 saat önce
Kar yağışı sonrası beyaza bürünen bölgeler SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:55 Kaynak: AA
Kar yağışı sonrası beyaza bürünen bölgeler SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.
İlçenin bazı köyleri ve 2 bin 655 rakımlı Gürlevik Dağı ile Hafik, Zara, Doğanşar ilçelerinin çevresindeki dağların yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.
Kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığı da düştü.
Şeyma Subaşı'ya kötü haber! İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li heyetle görüştü: 2 tasarı hakkındaki rahatsızlık dile getirildi Davutoğlu cephesinden siyasi kulisleri hareketlendirecek sözler: 12-13 milletvekili bizimle görüşüyor Teslim olan terörist kirli planı itiraf etti: Terör örgütü PKK, halkı sokağa dökmek için yeni eylemler planlıyor