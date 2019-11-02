Kar yağışı sonrası beyaza bürünen bölgeler SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.

İlçenin bazı köyleri ve 2 bin 655 rakımlı Gürlevik Dağı ile Hafik, Zara, Doğanşar ilçelerinin çevresindeki dağların yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığı da düştü.