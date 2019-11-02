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Kar yağışı

6 saat önce

Kar yağışı sonrası beyaza bürünen bölgeler SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.

Kar yağışı sonrası beyaza bürünen bölgeler SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.

İlçenin bazı köyleri ve 2 bin 655 rakımlı Gürlevik Dağı ile Hafik, Zara, Doğanşar ilçelerinin çevresindeki dağların yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığı da düştü.

Kar yağışı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:55 Kaynak: AA
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