Kar yağışı
6 saat önce
-Sarıkamış ilçesinden genel görüntü -Ağaçlar ve bitkilerden görüntüler -Yolda yürüyen insanlar -Kar temizliği vatandaşın konuşması -Çocukların kartopu oynaması Doğuda kar yağışı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:42 Kaynak: AA
- Sarıkamış ilçesinden genel görüntü
-Ağaçlar ve bitkilerden görüntüler
-Yolda yürüyen insanlar
-Kar temizliği vatandaşın konuşması
-Çocukların kartopu oynaması Doğuda kar yağışı
Bakan Soylu açıkladı! 11 Fransa vatandaşı DEAŞ'lı terörist ülkelerine gönderilecek İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı Ağrı'da kar yağışının başlamasıyla, akıllara olay olan Ağrılı amcanın videosu geldi IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız