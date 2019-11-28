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Kar yağışı

6 saat önce

-Sarıkamış ilçesinden genel görüntü -Ağaçlar ve bitkilerden görüntüler -Yolda yürüyen insanlar -Kar temizliği vatandaşın konuşması -Çocukların kartopu oynaması Doğuda kar yağışı.

- Sarıkamış ilçesinden genel görüntü

-Ağaçlar ve bitkilerden görüntüler

-Yolda yürüyen insanlar

-Kar temizliği vatandaşın konuşması

-Çocukların kartopu oynaması Doğuda kar yağışı

Kar yağışı

Sarıkamış, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:42 Kaynak: AA
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