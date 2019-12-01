Kar yağışı
6 saat önce
Karla kaplı cadde ve sokaklar Yolda yürüyen insanlar Karla kaplı yapraklar Kar temizliği yapanlar ARDAHAN - Ardahan kent merkezinde gece etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:08 Kaynak: AA
Karla kaplı cadde ve sokaklar
Yolda yürüyen insanlar
Karla kaplı yapraklar
Kar temizliği yapanlar ARDAHAN - Ardahan kent merkezinde gece etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü İstanbul ve 9 il için sağanak yağmur, 6 il için de yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı Uludağ'ın "Oteller Bölgesi"ne yağan mevsimin ilk karı havadan görüntülendi Ukrayna'da kötü muamele: Bayrağımıza ve devletimize hakaret edildi