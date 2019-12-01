Son Dakika Haberleri: Kar yağışı
Son Dakika Güncel Kar yağışı - Son Dakika

Kar yağışı

6 saat önce

Karla kaplı cadde ve sokaklar Yolda yürüyen insanlar Karla kaplı yapraklar Kar temizliği yapanlar ARDAHAN - Ardahan kent merkezinde gece etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Karla kaplı cadde ve sokaklar

Yolda yürüyen insanlar

Karla kaplı yapraklar

Kar temizliği yapanlar ARDAHAN - Ardahan kent merkezinde gece etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı

Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
İstanbul ve 9 il için sağanak yağmur, 6 il için de yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı Uludağ'ın "Oteller Bölgesi"ne yağan mevsimin ilk karı havadan görüntülendi Ukrayna'da kötü muamele: Bayrağımıza ve devletimize hakaret edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 16:31:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]