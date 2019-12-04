Kar yağışı
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Kar yağışı Konuşan vatandaşlar Karla kaplanan araçlar Okula giden öğrenciler Yürüyen vatandaşlar Kar temizliği yapan esnaf Konuşan öğrenciler Okul önünde kar temizliği Öğrencilerin okula girerken ayaklarını temizlemesi ARDAHAN - Ardahan kent merkezinde yoğun kar yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:21 Kaynak: AA
Kar yağışı
Konuşan vatandaşlar
Karla kaplanan araçlar
Okula giden öğrenciler
Yürüyen vatandaşlar
Kar temizliği yapan esnaf
Konuşan öğrenciler
Okul önünde kar temizliği
Öğrencilerin okula girerken ayaklarını temizlemesi ARDAHAN - Ardahan kent merkezinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Esnaf kar temizliğine başlarken, kar altında okula gitmeye çalışan öğrenciler zorlandı.
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