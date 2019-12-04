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Kar yağışı

6 saat önce

Kar yağışı Konuşan vatandaşlar Karla kaplanan araçlar Okula giden öğrenciler Yürüyen vatandaşlar Kar temizliği yapan esnaf Konuşan öğrenciler Okul önünde kar temizliği Öğrencilerin okula girerken ayaklarını temizlemesi ARDAHAN - Ardahan kent merkezinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı

Konuşan vatandaşlar

Karla kaplanan araçlar

Okula giden öğrenciler

Yürüyen vatandaşlar

Kar temizliği yapan esnaf

Konuşan öğrenciler

Okul önünde kar temizliği

Öğrencilerin okula girerken ayaklarını temizlemesi ARDAHAN - Ardahan kent merkezinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Esnaf kar temizliğine başlarken, kar altında okula gitmeye çalışan öğrenciler zorlandı.

Kar yağışı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:21 Kaynak: AA
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