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Kar yağışı

6 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinin 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinin 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

Bölgede kar yağışı özellikle Domaniç- İnegöl kara yolunun Kocayayla mevkisinde etkisini artırdı.

Yolun karla kaplanması sebebiyle çok sayıda araç kara saplandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarını kara saplandığı yerden kurtarmaya çalıştı. Araçlar, civar köylerde yaşayanlarca traktörlerle çekildi.

Karayolları ekipleri bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken. trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kar yağışı

Domaniç, Kütahya, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:35 Kaynak: AA
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