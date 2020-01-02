Kar yağışı - Son Dakika

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Kar yağışı

6 saat önce

Şehir merkezinde kar yağışından görüntü Araçlardan görüntü Üzeri battaniye kapalı olan araçtan görüntü Sürücülerden Dursun Şeker'in konuşması - ArdahanArdahan'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Şehir merkezinde kar yağışından görüntü

Araçlardan görüntü

Üzeri battaniye kapalı olan araçtan görüntü

Sürücülerden Dursun Şeker'in konuşması - Ardahan

Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle etraf beyaz örtü ile kaplandı. Bazı sürücüler soğuk hava ve kardan araçlarını korumak için üstlerini battaniye ile örttü.

Sürücülerden Dursun Şeker, kentte soğuk ve kar yağışının etkili olmaya başladığını belirerek, "Aracımın üstünü her zaman örtüyorum. Çünkü örtü ile özellikle ön camı buzdan koruyabiliyorum." dedi.

Kar yağışı

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:53 Kaynak: AA
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