Kar yağışı - Son Dakika

Erzincan ve Ağrı'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Erzincan'da gece başlayan ve özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Kar ve tipi nedeniyle merkezde 8, ilçelerden Refahiye'de 120, İliç'de 8, Kemaliye'de 20, Otlukbeli'de 7, Çayırlı'da 40, Tercan'da 30, Kemah'da 8 ve Üzümlü'de 8 olmak üzere 249 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentteki kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı 12 ekip, 12 greyder, 6 bıçaklı kamyon, 4 dozer, 15 kepçe ve kar makineleri çalışma yapıyor.

Tendürek Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor

Ağrı'da da yoğun kar nedeniyle sürücüler kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

Ağrı ile Van arasında ulaşımı sağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde dün gece başlayan kar yağışı öğle saatlerinde tipiye dönüştü.

Tipiye hazırlıksız yakalanan bazı ağır tonajlı araçların sürücüleri, geçidin en yüksek kesimlerinden Somkaya Rampası'nda yolda kaldı. Buzlanmanın da etkili olduğu bölgede yolda kalan araçlar, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla kurtarıldı.

Türkiye- İran arasındaki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giren çok sayıda tır şoförü de Doğubayazıt'taki dinlenme tesislerinde tipinin etkisini kaybetmesini bekliyor.