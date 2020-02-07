Kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar yağışı - Son Dakika

Kar yağışı

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunda trafik akışı kaza nedeniyle kapandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İzmir- Ankara kara yolunda trafik akışı kaza nedeniyle kapandı.

İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan kar, tipiye dönüştü.

Yağış nedeniyle de ulaşımda bazı aksamalar meydana geldi.

İzmir-Ankara kara yolu, Kovukdere mevkisinde meydana gelen trafik kazası ve yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.

Sabah saat 05.00'da kapanan yol kaza yapan tırların kaldırılmasıyla 07.25'de ulaşıma açıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla tekrar açılan yolda, trafik akışı kontrollü olarak yapılıyor.

Karayolları ekipleri yolda tuzlama çalışması sürüyor.

İlçe genelinde kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Kar yağışı

Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşyanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Meteoroloji'den 16 il için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni iddia: Pistin sonundaki alan tavsiye edilenden küçük İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı

Son Dakika Haberleri
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı
15:07 Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 16:47:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]