Kar yağışı - Son Dakika

Kar yağışı
7 saat önce
Samsun kent merkezinden kar görüntüleri Seyir halindeki araç Kar manzaraları SAMSUN - Samsun'da kar yağışlı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:00 Kaynak: AA
Samsun kent merkezinden kar görüntüleri
Seyir halindeki araç
Kar manzaraları SAMSUN - Samsun'da kar yağışlı etkili oldu.
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