Kar yağışı - Son Dakika
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Kar yağışı

7 saat önce

Samsun kent merkezinden kar görüntüleri Seyir halindeki araç Kar manzaraları SAMSUN - Samsun'da kar yağışlı etkili oldu.

Samsun kent merkezinden kar görüntüleri

Seyir halindeki araç

Kar manzaraları SAMSUN - Samsun'da kar yağışlı etkili oldu.

Kar yağışı

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:00 Kaynak: AA
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Son Dakika

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