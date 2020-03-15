Kar yağışı - Son Dakika

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Kar yağışı

6 saat önce

Yoğun kar yağışı Kızılmeydan'dan görünüm Kar yağışı altında yürüyen insanlar Kar yağışının fotoğrafını çekenler MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Yoğun kar yağışı

Kızılmeydan'dan görünüm

Kar yağışı altında yürüyen insanlar

Kar yağışının fotoğrafını çekenler MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı

Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:35 Kaynak: AA
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