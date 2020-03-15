Kar yağışı - Son Dakika

Kar yağışı
6 saat önce
Yoğun kar yağışı Kızılmeydan'dan görünüm Kar yağışı altında yürüyen insanlar Kar yağışının fotoğrafını çekenler MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:35 Kaynak: AA
Yoğun kar yağışı
Kızılmeydan'dan görünüm
Kar yağışı altında yürüyen insanlar
Kar yağışının fotoğrafını çekenler MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Son Dakika Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı