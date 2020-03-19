Kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar yağışı - Son Dakika

Kar yağışı

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Hakkari, Muş ve Bitlis'te kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Hakkari, Muş ve Bitlis'te kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Hakkari'de 2 gündür aralıklarla etkili olan kar nedeniyle merkez ve Yüksekova ilçesine bağlı 66 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri de şehir merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürütüyor.

Bitlis

Bitlis'in Ahlat ilçesinde aralıklara yağan kar, kenti beyaza bürüdü.

Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan Ahmet Değnek, baharı beklerken kışın geri geldiğini belirterek, "Günlerdir etkili olan yağmur yerini kara bıraktı." dedi.

Bitlis- Tatvan kara yolu Rahva mevkisinde de yoğun sis dolayısıyla sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Muş

Muş'ta 2 gündür etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kışın kimsenin kalmadığı merkeze 65 kilometre uzaktaki Cevizlidere köy yolunda yaylacıların ulaşımının sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteorolojiden çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve karlı olacak.

Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı bölgede, rüzgar genellikle doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 5, Muş'ta 4, Hakkari'de 3 ve Bitlis'te 2 derece olması bekleniyor.

Kar erimeleri ve eğimi fazla, dik yamaçlarda çığ riskinin yanı sıra kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi ile çatı uçmalarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kar yağışı

Hakkari, Bitlis, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:45 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı         
10:56
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı         
10:52
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı         
10:25
İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor         
09:14
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı         
08:48
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi         
23:14
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı         
22:30
Çanakkale Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını gözler önüne seren, tüyleri diken diken ettiren arşiv fotoğrafları Çanakkale Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını gözler önüne seren, tüyleri diken diken ettiren arşiv fotoğrafları         
12:13
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 18:23:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]