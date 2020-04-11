Kar yağışı - Son Dakika

Kar yağışı
6 saat önce
Kars'ta kar yağışı etkili oldu.
Kars'ta kar yağışı etkili oldu.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Özellikle yüksek kesimdeki köylerde lapa lapa yağan kar çevreyi beyaza bürüdü.
Kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:10 Kaynak: AA
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