Kar yağışı - Son Dakika

Samsun'un yüksek ve iç kesimleri ile Tokat, Çorum, Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar yağışı etkili oldu.

Samsun'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha karşı şiddetini artırarak devam etti.

Kar yağışı nedeniyle yüksek ve iç kesimlerdeki ilçeler beyaza büründü.

Kavak ve Havza ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolunda trafik kazası yaşanmaması için bölge trafik ekipleri araçlarda kış lastiği uygulaması yapıyor.

Samsun- Ankara kara yolunda ise karayolları ekipleri tuzlama yaparak yol kontrollerini sürdürüyor.

Hasarlı kazaların yaşandığı yolda, bölge trafik ekipleri de denetim yaparak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.