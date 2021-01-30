Kar yağışı 21 köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika

Kar yağışı 21 köy yolunu ulaşıma kapattı
30.01.2021 12:26
Kar yağışı 21 köy yolunu ulaşıma kapattı Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi 21 köy yolu ulaşıma kapattı.
Kar yağışı 21 köy yolunu ulaşıma kapattı
IĞDIR - Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi 21 köy yolu ulaşıma kapattı.
Edinilen bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır'da 21 köy yolu ulaşıma kapandı. Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Tuzluca'nın yüksek kesimlerinde bulunan Aşağı Civanlı mevkiinde kapanan köy yollarını açma çalışmaları aralıksız olarak devam ettiği öğrenildi.
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