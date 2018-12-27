Kar Yağışı Afşin'de Etkisini Sürdürüyor

Afşin
ilçesinde kar yağış yaşamı etkisi altına aldı.
İlçede dün öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle her yer beyaza büründü.
Eğitime 1 gün süreyle aranın da verildiği ilçede çocuklar, tatili fırsat bilerek kar topu eğlencesi yaşadı.
İlçe merkezinde Afşin Belediyesi, kırsal mahallelerde Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri kar kürüme ve temizlik çalışması yaptı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Fen İşleri Şube Şefi Yunus Emre Derinöz, kuzey ilçelerde karla mücadele ekiplerinin 24 saat esasına göre teyakkuz halinde olduğunu belirterek, yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışmalarının yapıldığını söyledi.
Yolların ulaşıma açık tutulması için çalışmalar aralıksız sürdürüldüğünü dile getiren Derinöz, Afşin'de Sevin gurup yolları, Başüstü, Ağcaaşar güzergahında, Altunelma, Arıtaş
, Küçüktatlı, Büyüktatlı
, Oğlakkayası, Örenli, Haticepınarı, Koçovası Dokuztay, Söğütdere ve Dağlıca
Mahalleleri ile tüm kuzey ilçelerde karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışma verdiğini belirtti.
Ana arterlerde görev alan trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları ve yüksek kesimlere çıkışlarda ise zincir takmaları yönünde uyardı.