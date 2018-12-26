Kar Yağışı Ağaçları Devirdi, Elektrik Hatlarına Zarar Verdi

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde etkili olan kar, ağaçları devirdi, elektrik hatlarına zarar verdi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde etkili olan kar, ağaçları devirdi, elektrik hatlarına zarar verdi.



İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkilisini artırarak devam ediyor. Etkili kar yağışı nedeniyle ilçede zaman zaman elektrik kesintileri yaşanıyor. Karla kapanan yolların açılması için Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kabadüz Belediyesi ve Karayolları ekiplerince aralıksız kar açma çalışmaları sürdürülüyor.



Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ilçe genelinde kar yağışının etkili şekilde devam ettiğini söyledi. İlçe genelinde ekiplerin kar açma çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kaya, "Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile ilçemiz merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye, Turnalık Yaylası'nda 60 santimetreye, Çambaşı Yaylası'nda ise 80 santimetreye ulaştı. İlçemizde Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kabadüz Belediyesi ve Karayolları ekiplerimizce koordineli bir şekilde karla kapalı yollar hızla açılıyor. Yine yağan karın sulu yağması nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik hatları zarar gördü. YEDAŞ arızaların giderilmesi için çalışıyor" dedi. - ORDU

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