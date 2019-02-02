Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı - Ağrı

Kar Yağışı - Ağrı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ağrı'da 60 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, beyaz örtüyle kaplanan kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ağrı'da 60 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, beyaz örtüyle kaplanan kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, karla mücadele çalışmalarına başlandığını ve kısa sürede yolların ulaşıma açılacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:24 Kaynak: AA

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