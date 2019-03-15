Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Altında Fotoğraf Çekimi

Kar Yağışı Altında Fotoğraf Çekimi

2 saat önce

Hakkari'de nikahları kıyılan çift, mutluluklarını ölümsüzleştirmek için nikah fotoğraflarını yoğun kar yağışı altında çektirmeyi tercih etti.

Kar Yağışı Altında Fotoğraf Çekimi, System.String[]
Hakkari'de nikahları kıyılan çift, mutluluklarını ölümsüzleştirmek için nikah fotoğraflarını yoğun kar yağışı altında çektirmeyi tercih etti.

Merzan Mahallesi'nde ikamet eden ve Hakkari Belediyesi Nikah Salonu'nda nikahları kıyılan İslam ve Gülcan Yılmaz çifti, nikah töreninin ardından kentin en modern mekanı olan Hakkari Evi bahçesinde yoğun kar yağışına aldırış etmeden objektiflere poz verdi. Çevreden geçen vatandaşlar ise, şaşkınlık içerisinde gelinle damadı izledi.

Damat İslam Yılmaz, havanın soğuk olduğunu, ancak bu anı böyle güzel bir kar yağışı altında ölümsüzleştirdikleri için mutlu olduğunu söyledi. Bu anın kendisi için çok önemli bir hatıra olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bir hatıra gerekiyordu. Yazın herkes düğün yapıyor. Kar yağışını fırsata çevirdik. En güzel hatıralar en zor zamanlarda çekilir. Bu fikir ortak ikimizin aklına gelendi" dedi.

Gelinle damadın fotoğraflarını çeken Sabahattin Ertuş da, "Artık 2019 yılı düğün sezonu başladı diyebiliriz. Kar altında gelin ve damadın nikah hatıra fotoğrafını çektiğim için çok mutlu oldum. Gelin ve damatlar, muhteşem Sümbül Dağ manzaralı Hakkari Evi'nde hatıra fotoğrafı çektirmenin mutluluğunu yaşıyorlar" diye konuştu. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:45 Kaynak: İHA

Hakkari, Kar, Güncel
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