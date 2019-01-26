Kar Yağışı Altında Yaban Hayvanlara Yem Desteği
1 saat önce
Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce kuş türünün yaşadığı avlak ve sulak alanlara kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için yoğun kar yağışı altında yem bırakıldı.
Van Doğa Koruma ve Milli Parklar
İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce kuş türünün yaşadığı avlak ve sulak alanlara kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için yoğun kar yağışı altında yem bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan yabani canlıların hayatta kalabilmesi için yem bırakma çalışmasına başladı. Ekipler tarafından daha önce belirlenen avlak ve sulak alanlara ve Muradiye
Bendimahi sulak alanına yoğun kar yağışı altında, aç kalan yaban hayvanları için yem, bırakma çalışmaları devam ediyor. Yoğun kış şartlarında yaban hayvanlarının beslenmelerine yardımcı olmak üzere, yemleme çalışmaları kış boyunca aralıksız devam edecek. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:55 Kaynak: İHA
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