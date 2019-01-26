Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Altında Yaban Hayvanlara Yem Desteği

Kar Yağışı Altında Yaban Hayvanlara Yem Desteği

1 saat önce

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce kuş türünün yaşadığı avlak ve sulak alanlara kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için yoğun kar yağışı altında yem bırakıldı.

Kar Yağışı Altında Yaban Hayvanlara Yem Desteği, System.String[]
Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce kuş türünün yaşadığı avlak ve sulak alanlara kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için yoğun kar yağışı altında yem bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan yabani canlıların hayatta kalabilmesi için yem bırakma çalışmasına başladı. Ekipler tarafından daha önce belirlenen avlak ve sulak alanlara ve Muradiye Bendimahi sulak alanına yoğun kar yağışı altında, aç kalan yaban hayvanları için yem, bırakma çalışmaları devam ediyor. Yoğun kış şartlarında yaban hayvanlarının beslenmelerine yardımcı olmak üzere, yemleme çalışmaları kış boyunca aralıksız devam edecek. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:55 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınavlarda Mağduriyet Bitiyor! Nöbetçi Nüfus Müdürlüğü Uygulamasına Geçilecek Son Dakika! Bodrum'da Otomobille Sel Sularına Kapılan Nişanlı Çiftin Cansız Bedenine Ulaşıldı

"Metrobüs Alacağım" Diyen Vatandaş, İmamoğlu'yla Yeniden Buluşunca Bu Kez Otoparktan Dert Yandı AK Partili İsmet Yılmaz'dan Tartışma Yaratan Sözler: Vereceğiniz Oylar Kıyamet Günü Beraat Belgeniz Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 11:03:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Altında Yaban Hayvanlara Yem Desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]