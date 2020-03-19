Kar yağışı, Ankara'yı beyaza bürüdü - Son Dakika

Kar yağışı, Ankara'yı beyaza bürüdü
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ANKARA, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.
ANKARA, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.
Başkent'te, hafta başında başlayan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde şehrin yüksek yerlerinde başlayan kar, gece saatlerinde kent merkezinde de etkili oldu. Giderek hızını arttıran kar, zeminde tutmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:06 Kaynak: DHA
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