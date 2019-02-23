Kar Yağışı Aralıklarla Etkili Oluyor

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı, Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı ilçelerde aralıklarla etkili oluyor.

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı, Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı ilçelerde aralıklarla etkili oluyor.



Şehir merkezinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde devam eden yağışın Avrupa yakasında Büyükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca'da etkisini artırdığı kaydedildi.



Yağış, Çatalca Merkez ve Binkılıç mahalleleri ile Silivri'nin Merkez, Çavuşlu, Büyük Sinekli, Çayırdere ile Sayalar mahallesinde hayatı olumsuz etkiledi.



Kar yağışından dolayı bazı araçlar yolda kalırken, D100 karayolu ile TEM otoyolunda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.



Akşam saatlerinde yağışın etkisinin artması bekleniyor.

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