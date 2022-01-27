Kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - Son Dakika

Kar yağışı

Kent merkezinin karlı görüntüsü

Karlı yolda ilerleyen araçlar

Cadde ve sokaklardaki vatandaşlar

Malatya çevre yolu

İş yerlerinin önündeki kar temizleyen esnaf

Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması MALATYA - Malatya'da da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri kavşak ve ana arterlerde görev aldı, araçlar kontrollü ilerledi. Yağış nedeniyle trafikte aksama yaşanırken vatandaşlar otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yollarda don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor.