Kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - Son Dakika

Kar yağışı
Kent merkezinin karlı görüntüsü
Karlı yolda ilerleyen araçlar
Cadde ve sokaklardaki vatandaşlar
Malatya çevre yolu
İş yerlerinin önündeki kar temizleyen esnaf
Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması MALATYA - Malatya'da da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri kavşak ve ana arterlerde görev aldı, araçlar kontrollü ilerledi. Yağış nedeniyle trafikte aksama yaşanırken vatandaşlar otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yollarda don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: AA
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