Son Dakika Haberleri: Kar Yağışı Aralıklarla Etkili Oluyor (2)

Kar Yağışı Aralıklarla Etkili Oluyor (2)

1 saat önce

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı, Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı ilçelerde aralıklarla etkili oluyor.

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı, Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı ilçelerde aralıklarla etkili oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:34 Kaynak: AA

Avrupa, İstanbul, Güncel
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