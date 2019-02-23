Kar Yağışı Aralıklarla Etkili Oluyor (2)
1 saat önce
İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı, Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı ilçelerde aralıklarla etkili oluyor.
İstanbul
'da etkisini gösteren kar yağışı, Anadolu ve Avrupa
yakasındaki bazı ilçelerde aralıklarla etkili oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:34 Kaynak: AA
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