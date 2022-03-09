Kar yağışı Arnavutköy ve Kayaşehir'de etkisini göstermeye başladı! Yarın şiddetini artıracak - Son Dakika
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Kar yağışı Arnavutköy ve Kayaşehir'de etkisini göstermeye başladı! Yarın şiddetini artıracak

09.03.2022 20:51

Günlerdir kar yağışı için uyarılar yapılıyor. Bugün İstanbul'un yüksek kesimleri Arnavutköy ve Kayaşehir'de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yarın ise etkisini artırması bekleniyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı Arnavutköy ve Kayaşehir'de etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan karın etkisiyle bazı bölgeler beyaza büründü. İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı kente giriş yaptı.

ETKİSİNİ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı toprak alanları beyaza bürüdü. Yollarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, kar yağışının yarın etkisini artırması bekleniyor.

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Kayaşehir, İstanbul, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar yağışı Arnavutköy ve Kayaşehir'de etkisini göstermeye başladı! Yarın şiddetini artıracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yağışı Arnavutköy ve Kayaşehir'de etkisini göstermeye başladı! Yarın şiddetini artıracak - Son Dakika
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