Kar yağışı Arnavutköy ve Kayaşehir'de etkisini göstermeye başladı! Yarın şiddetini artıracak - Son Dakika

İstanbul'da beklenen kar yağışı Arnavutköy ve Kayaşehir'de etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan karın etkisiyle bazı bölgeler beyaza büründü. İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı kente giriş yaptı.

ETKİSİNİ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı toprak alanları beyaza bürüdü. Yollarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, kar yağışının yarın etkisini artırması bekleniyor.