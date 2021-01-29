- Kar yağışı aşı ekiplerini durduramadı - Son Dakika

- Kar yağışı aşı ekiplerini durduramadı

Olumsuz hava koşullarına rağmen Covid-19 aşılama çalışmaları sürüyor

KAYSERİ - Kayseri'de kar yağışına rağmen, randevu alan 65 yaş ve üstü vatandaşların aşılama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Korona virüs ile mücadele çerçevesinde sağlık ekipleri olumsuz hava koşullarına rağmen aşı çalışmalarını büyük bir özveri ile devam ettiriyor. Sabah saatlerinde şehir merkezinde ve ilçelerinde etkili olan kar yağışına rağmen Pınarbaşı ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri zorlu arazi koşullarını aşarak Covid-19 aşı çalışmasını yapıyor.

MHRS'den randevu alan 65 yaş ve üstü vatandaşların adreslerine kar yağışı altında giden ekipler zorluklara rağmen korona virüsle mücadelelerini sürdürüyor.