Kar Yağışı Balık Fiyatlarını Vurdu, Tezgahlarda 10-15 Lira Arasında Artış Meydana Geldi

Kar yağışı balık fiyatlarını vurdu, tezgahlarda 10-15 lira arasında artış meydana geldiİSTANBUL - İstanbul'da geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca, balık fiyatları yükseldi.

Kar yağışı balık fiyatlarını vurdu, tezgahlarda 10-15 lira arasında artış meydana geldi



İSTANBUL - İstanbul'da geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca, balık fiyatları yükseldi. Kar yağışından önce 10 liraya alıcı bulan hamsi şimdi 20 liraya alıcısını bekliyor.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava balık satışlarını vurdu. Kar nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca, balık fiyatlarında artış meydana geldi. Balık pazarlarında geçen hafta tezgahta 10 liradan satılan hamsinin kilosu 20 liraya, deniz levreğin 45 liradan 60 liraya, tanesi 10 liradan satılan palamut ise 20 liradan satışa sunuldu.

Hava şartlarından dolayı fiyatların artması müşteri talebini de etkiledi. Müşteri bulamamaktan şikayetçi olan balıkçılar havaların düzelmesini beklediklerini belirttiler. Silivri'de balıkçılık yapan Sırrı Demir kar yağmasından dolayı fiyatların arttığını belirterek, "Denize açılan tekne sayısı azaldı doğal olarak bu da fiyatlara yansıdı. Lodos ve fırtınada balık fiyatlarına etki ediyor. Hava durumu düzeldiği zaman balık fiyatlarında da olumlu yönde değişiklik olacağını düşünüyorum" diye konuştu. Bir başka balıkçı Hasan Yetmez ise. "Kar yağışı fiyatları etkiledi ancak balıkların lezzet kalitesini de arttırdı. Balıklar soğuğu yiyince daha yağlanır ve lezzetlenir. Soğuk havada balık çeşitliliğinde de artış gözlemledik şuan fiyatlar artmış olabilir ancak lodos ve fırtına geçtikten sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Hamsiyi 10 liraya satarken şimdi 20 liraya satıyoruz ve doğal olarak alıcı bulamıyoruz" dedi.

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