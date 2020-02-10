Kar yağışı balıkçıları umutlandırdı - Son Dakika

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından birine sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası balıkçılar umutlu bir şekilde denize açıldı.

Kar yağışı sonrası denizin soğumasıyla balıkların bir araya toplanmasını fırsat bilen balıkçılar, ava çıktı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kar yağışı ve fırtına, birkaç gün avcılığın yapılamamasına neden oldu. Deniz birkaç gün dinlendi. Kar yağışı denizin daha da soğumasına neden oldu. Soğuk nedeniyle balıklar bir araya toplanıyor." dedi.

Birkaç gün dinlenen balıkçıların, bugün denize açılmaya başladıklarını aktaran Karakaş, "İyi bir avcılık olacağını düşünüyoruz. Bugün tekneler gelmeye başlar. Balıklar daha iri ve lezzetli olacaktır." diye konuştu.

Karakaş, 1-2 gün fiyatlarda değişiklik olacağını düşünmediklerini belirterek, "Şu anda yok denecek kadar az balık var. Üst üste avcılık olmadığı için fiyatların düşeceğine inanmıyorum. Ancak 3-5 gün sürekli avcılık olduğunda fiyatlar 5-10 lira düşebilir." ifadelerini kullandı.