Kar yağışı balıkçıları umutlandırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar yağışı balıkçıları umutlandırdı - Son Dakika

Kar yağışı balıkçıları umutlandırdı

6 saat önce

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından birine sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası balıkçılar umutlu bir şekilde denize açıldı.

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından birine sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası balıkçılar umutlu bir şekilde denize açıldı.

Kar yağışı sonrası denizin soğumasıyla balıkların bir araya toplanmasını fırsat bilen balıkçılar, ava çıktı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kar yağışı ve fırtına, birkaç gün avcılığın yapılamamasına neden oldu. Deniz birkaç gün dinlendi. Kar yağışı denizin daha da soğumasına neden oldu. Soğuk nedeniyle balıklar bir araya toplanıyor." dedi.

Birkaç gün dinlenen balıkçıların, bugün denize açılmaya başladıklarını aktaran Karakaş, "İyi bir avcılık olacağını düşünüyoruz. Bugün tekneler gelmeye başlar. Balıklar daha iri ve lezzetli olacaktır." diye konuştu.

Karakaş, 1-2 gün fiyatlarda değişiklik olacağını düşünmediklerini belirterek, "Şu anda yok denecek kadar az balık var. Üst üste avcılık olmadığı için fiyatların düşeceğine inanmıyorum. Ancak 3-5 gün sürekli avcılık olduğunda fiyatlar 5-10 lira düşebilir." ifadelerini kullandı.

Kar yağışı balıkçıları umutlandırdı

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi! 6 ilde okullar tatil edildi
Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilde okullar tatil edildi ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız ABD'li güvenlik şirketinin konvoyuna bombalı saldırı iddiası

Son Dakika Haberleri
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:30:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar yağışı balıkçıları umutlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]