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Kar yağışı Balkanlar'dan yurda giriş yaptı - Son Dakika

Kar yağışı Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

08.02.2022 10:01

Kar yağışı Balkanlar'dan yurda giriş yaptı Edirne'nin sınır köyleri beyaza büründü Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Edirne'nin Bulgaristan'a yakın olan rakımı yüksek köylerini kısa sürede beyaza bürüdü.

Kar yağışı Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

Edirne'nin sınır köyleri beyaza büründü

EDİRNE - Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Edirne'nin Bulgaristan'a yakın olan rakımı yüksek köylerini kısa sürede beyaza bürüdü.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde rakımı yüksek köylerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor. Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü Hamzabeyli köyünde kar yağışı sebebiyle kısa sürede her yer beyaz örtüyle kaplandı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı Balkanlar'dan yurda giriş yaptı
Kar yağışı Balkanlar'dan yurda giriş yaptı
Kar yağışı Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

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Bulgaristan, Balkanlar, Edirne, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar yağışı Balkanlar'dan yurda giriş yaptı - Son Dakika


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