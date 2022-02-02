Kar yağışı Balkanlar üzerinden geldi! Trakya kara teslim - Son Dakika

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Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Edirne'de, kar nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı ve Balkan köyleri beyaz örtüyle kaplandı.

KAR KÜREME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Karayolları ekipleri sınır kapısı yolunda kar küreme ve tuzlama, İl Özel İdaresi ekipleri de karla kaplanan köy yollarında kar küreme çalışması gerçekleştirdi. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

"KÖYÜMÜZDE YAKLAŞIK 10 SANTİMETRE KAR VAR"

Hamzabeyli köyü sakinlerinden Ahmet Tufan, AA muhabirine, kar yağışını sevinçle karşıladıklarını söyledi. Kar yağışının zaman zaman etkili olduğunu belirten Tufan, "Kar berekettir. Yeraltı sularının beslenmesine, tarlalardaki mahsulün gelişmesine büyük katkısı var. Köyümüzde yaklaşık 10 santimetre kar var. Yollarımız açık, herhangi bir sorun yok" dedi.

ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ ARTIRARAK AKŞAMA KADAR DEVAM EDECEK

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin Mahya Dağı mevkisinde zaman zaman tipi şeklinde yağan kar hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının öğleden sonra etkisini arttırarak yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.