Üye Girişi
Kar yağışı Balkanlar üzerinden geldi! Trakya kara teslim - Son Dakika

Kar yağışı Balkanlar üzerinden geldi! Trakya kara teslim

02.02.2022 11:58

Edirne'de hava sıcaklığının 1 dereceye düşmesi sonrasında Hamzabeyli Sınır Kapısı ve Balkan köyleri etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Edirne'nin yanı sıra Kırklareli'de yağan kar hayatı olumsuz yönde etkilerken, yağışın öğleden sonra etkisini artırması bekleniyor.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Edirne'de, kar nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı ve Balkan köyleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı Balkanlar üzerinden yurda giriş yaptı! Edirne ve Kırklareli beyaz örtüyle kaplandı

KAR KÜREME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Karayolları ekipleri sınır kapısı yolunda kar küreme ve tuzlama, İl Özel İdaresi ekipleri de karla kaplanan köy yollarında kar küreme çalışması gerçekleştirdi. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Kar yağışı Balkanlar üzerinden yurda giriş yaptı! Edirne ve Kırklareli beyaz örtüyle kaplandı

"KÖYÜMÜZDE YAKLAŞIK 10 SANTİMETRE KAR VAR"

Hamzabeyli köyü sakinlerinden Ahmet Tufan, AA muhabirine, kar yağışını sevinçle karşıladıklarını söyledi. Kar yağışının zaman zaman etkili olduğunu belirten Tufan, "Kar berekettir. Yeraltı sularının beslenmesine, tarlalardaki mahsulün gelişmesine büyük katkısı var. Köyümüzde yaklaşık 10 santimetre kar var. Yollarımız açık, herhangi bir sorun yok" dedi.

Kar yağışı Balkanlar üzerinden yurda giriş yaptı! Edirne ve Kırklareli beyaz örtüyle kaplandı

ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ ARTIRARAK AKŞAMA KADAR DEVAM EDECEK

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin Mahya Dağı mevkisinde zaman zaman tipi şeklinde yağan kar hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının öğleden sonra etkisini arttırarak yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500

Hamzabeyli Sınır Kapısı, Hamzabeyli, Edirne, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışı Balkanlar üzerinden geldi! Trakya kara teslim - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:12 Bafetimbi Gomis Galatasaray'a yeniden transfer oluyor!
16:07 Üniversite öğrencisinin cesedi kıyıya vurdu!
16:04 Evini tezekle ısıtıyordu! 1.722 lira gelen elektrik faturası sonrası tek çaresi ineğini satmak
15:57 Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"
15:53 Camiye yıldırım düştü! Kapı ve pencere camları kırıldı
15:52 Avrupa Konseyi, Osman Kavala'yla ilgili ihlal prosedürü başlattı! Dışişleri'nden jet açıklama!
15:42 Annemizi Saklarken dizisinde bu akşam neler olacak? Handan'ın peri masalı son mu bulacak?
15:39 Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak
15:39 Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? İpek, çıktığı yolculukta nelerle karşılaşacak?
15:23 Kış Kartalı Harekatı'nın bilançosu açıklandı: 60 hava aracı kullanıldı, 80'e yakın hedef vuruldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 17:06:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kar yağışı Balkanlar üzerinden geldi! Trakya kara teslim - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement