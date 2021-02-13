Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı, Silivri'nin köylerinde ve Beylikdüzü'nde etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının İstanbul'da beklenen kar yağışı, Silivri'nin köylerinde hafif hafif etkisini göstermeye başladı. Tipi şeklinde yağan karın etkisini artırması bekleniyor.
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de kar hafif şekilde etkili oluyor.
Dünden itibaren hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesiyle sıcaklıkların sıfırın altına indiği kentte kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
Bölgede kar yağışının hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. İl Özel İdare ve belediye ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı - Son Dakika